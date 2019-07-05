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Spor, Futbol

Yalçın Kılınç: Süper Lig'de kalıcı olacağız

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in takım kaptanlarından Yalçın Kılınç, Süper Lig'de kalıcı olacaklarına inandığını söyledi.

Kerem Kocalar   | 05.07.2019
Yalçın Kılınç: Süper Lig'de kalıcı olacağız

Gaziantep

Gaziantep ekibinin kulüp tesislerinde sürdürdüğü sezon hazırlıkları öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan defans oyuncusu Yalçın Kılınç, geçen yıl Süper Lig'e yükselerek inanılmaz bir duygu yaşadıklarını dile getirdi.

Gaziantep'in şehir yapısından kulüp yapısına kadar her anlamda Süper Lig'i hak ettiğini anlatan Yalçın, şampiyonlukla haklı bir gurur yaşadıklarını vurguladı.

Yalçın, şimdi yeni bir serüvenin başladığını belirterek, "Şimdi Süper Lig heyecanı yaşayacağız. Gazişehir'in yeri burası. İnşallah Süper Lig'de de kalıcı olacağız." diye konuştu.

2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürürken yönetimin de transferler gerçekleştireceğine inandığına dikkati çeken Yalçın Kılınç, şunları kaydetti:

"Yeni transferler gelecektir. Geçen seneden de çok fazla oyuncumuz var. Bunların üzerine doğru takviyelerle Süper Lig'de kalıcı olur ve başarılı oluruz, diye düşünüyorum. Bence geçen seneden kalan oyuncuların fazla olması uyum sorununu azaltır. Bundan sonra yapılacak şey, doğru takviyeler. Onların da gelmesiyle güzel bir kamp döneminin ardından başarılı oluruz, diye inanıyorum."

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