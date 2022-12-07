Dolar
18.64
Euro
19.66
Altın
1,778.75
ETH/USDT
1,233.50
BTC/USDT
16,868.00
BIST 100
4,916.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Villarreal'den TFF'ye teşekkür

Kulüpler Birliği Vakfı ve LaLiga iş birliğinde düzenlenen Dostluk Turnuvası'na katılan İspanya'nın Villarreal Kulübü, kendilerini Riva'da ağırlayan Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) özel olarak teşekkür etti.

Mutlu Demirtaştan   | 07.12.2022
Villarreal'den TFF'ye teşekkür

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, turnuva süresince TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde konaklayan Villarreal'in futbol direktörü Miguel Angel Tena, dönüş yolculuğu öncesi TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile bir araya geldi.

Miguel Angel Tena, başta TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yönetim kurulu olmak üzere, ev sahipliği ve gösterilen misafirperverlikten dolayı kendilerine bu imkanı sağlayan herkese teşekkürlerini sundu.

Buluşmada Kadir Kardaş, Tena'ya A Milli Takım forması verdi. Tena da İspanya kulübünün simgesi olan sarı denizaltı, forma ve flama takdim etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Ege kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret anketinin sonuçlarını açıkladı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
Anadolu Otoyolu'nda kurallara uymayan sürücüler drondan kaçamadı
Düzce'de depremzedelere konteynerler teslim ediliyor

Benzer haberler

Faslı taraftarların 2022 Dünya Kupası'nda aklı şampiyonlukta

Faslı taraftarların 2022 Dünya Kupası'nda aklı şampiyonlukta

Villarreal'den TFF'ye teşekkür

FIFA Başkanı Infantino'ya göre Katar 2022'nin grup aşaması tarihin en iyisi

Eden Hazard'dan Belçika Milli Takımı'na veda

Eden Hazard'dan Belçika Milli Takımı'na veda
Samsunspor son 3 maçtan 9 puan hedefliyor

Samsunspor son 3 maçtan 9 puan hedefliyor
Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, başarıyı takım sinerjisine bağladı

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, başarıyı takım sinerjisine bağladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet