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Spor, Futbol

Vedat Muric: Fenerbahçe taraftarı hakkını helal etsin

Fenerbahçe'nin, transferi için İtalya'nın Lazio takımıyla görüşmelere başladığı Vedat Muric, İstanbul'dan ayrıldı.

Süha Gür   | 13.09.2020
Vedat Muric: Fenerbahçe taraftarı hakkını helal etsin

İstanbul


Görüşmeler için Roma'ya giden Muric, uçuş öncesinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde basın mensuplarının sorularını cevapladı. 

İtalya'da, Türkiye ve Kosova'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağını dile getiren Muric, "Lazio'yu beni çok istedikleri için tercih ettim. Kendimi, onların oyun stiline uygun görüyorum. Sezonun çoğunda çift forvet oynadılar. Benim gibi bir santrfora ihtiyaç olduğunu söylediler. Ben de tercih ettim. Gittiğim her kulüpte takım başarısı ön plandaydı. Önce takım başarısı sonra bireysel başarı." diye konuştu.

Lazio'da başarılı olarak kariyerine daha iyi kulüplerde devam etmek istediğini de belirten Muric, şunları söyledi:

"Yeni bir takıma gidiyorum. İlk hedefim burda başarılı olup önümüzdeki yıllarda dünyanın daha büyük kulüplerinde oynamak. Kısa vadede Lazio için elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe taraftarı hakkını helal etsin. Gönül şampiyonluk yaşayıp ayrılmak isterdi, nasip değilmiş. Umarım önümüzdeki yıllarda bir daha karşılaşırız."

Muric, ileride Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği sorusu üzerine de hedefinin dönmek değil daha iyi yerlere gitmek olduğunu vurguladı.

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