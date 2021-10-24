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Spor, Futbol

VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Ercan Çakar   | 24.10.2021
VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor berabere kaldı Fotoğraf: Mehmet Murat Önel / AA

İstanbul

6. dakikada Ribeiro'nun uzun pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Adekugbe'nin kötü vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

19. dakikada Borini'nin sağdan yaptığı ortada, arka direkte Karamoh'un gelişine yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

30. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Ev sahibi takımın savunmada az adamla yakalandığı pozisyonda Diouf'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze, meşin yuvarlağı kale sahası önünde uygun durumda bulunan El Kaabi'ye verdi. Bu futbolcu da topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

38. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük skoru eşitledi. Borini'nin sağdan ortasında, Pesic kale sahası önünde savunmaya rağmen yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1

45. dakikada Jimmy Durmaz'ın ara pasıyla savunmanın arkasına kaçan Pesic'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, açıyı daraltan Munir topu çıkartarak gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada Atakaş Hatayspor önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Diouf'un ara pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Lobjanidze, arka direkte uygun durumda bulunun El Kaabi'yi gördü. Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top kaleci Viviano'dan döndü. Topu kontrol eden El Kaabi'nin ikinci şutunda ise Viviano tekrar meşin yuvarlağı çıkartarak gole izin vermedi.

65. dakikada savunmada Biglia'nın yaptığı hatada topu kaparak ceza sahasına giren Diouf'un sert şutunda kaleci Viviano iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

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