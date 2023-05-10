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Spor, Futbol

Valerien Ismael, Watford'ı çalıştıracak

Geçen yılın mart-ekim ayları arasında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapan Valerien Ismael, İngiltere 2. Futbol Ligi (Championship) ekibi Watford ile sözleşme imzaladı.

Hüseyin Burak Demirer  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
Valerien Ismael, Watford'ı çalıştıracak

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamada, dikkatini 2023-24 sezonuna çeviren Watford'ın 47 yaşındaki Fransız teknik adamla anlaştığı belirtildi.

Kariyerinde Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, Barnsley ve West Bromwich takımlarını çalıştıran Ismael, 26 Ekim 2022'de yollarını ayırdığı Beşiktaş'ta 7 ay görev yapmıştı.

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