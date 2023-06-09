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Spor, Futbol

Valencia, Cenk Özkaçar ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

İspanya'nın Valencia Kulübü, geçtiğimiz sezon Fransa'nın Olympique Lyon takımından satın alma opsiyonuyla kiraladığı Türk futbolcu Cenk Özkaçar ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Şenhan Bolelli  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Valencia, Cenk Özkaçar ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Madrid

Valencia yaptığı yazılı açıklamada, satın alma opsiyonu kullanılarak 22 yaşındaki defans oyuncusu Cenk Özkaçar ile 30 Haziran 2028 yılına kadar geçerli sözleşme imzaladığını duyurdu.

Cenk, geçtiğimiz sezon son hafta ligde kalmayı garantileyen Valencia'da 17'si lig olmak üzere 21 maçta forma giydi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Valencia, Cenk'in bonservis bedeli olarak Olympique Lyon'a 5 milyon avro ödeyecek.

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