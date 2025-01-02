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Spor, Futbol

Ümraniyespor'da Bülent Bölükbaşı dönemi resmen başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Central Hospital Ümraniyespor, teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Metin Arslancan  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Ümraniyespor'da Bülent Bölükbaşı dönemi resmen başladı Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

İstanbul

Ümraniyespor'un kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Bülent Bölükbaşı'nın yanı sıra başkan Ömür Aydın ve asbaşkan Fatih Çevik katıldı.

Yeni bir dönemin başlangıcına imza attıklarını anlatan başkan Ömür Aydın, "Yaklaşık 3-4 hafta önce bir hoca ayrılığımız gerçekleşti. Kulüp antrenörlerimizle süreci takip edip atacağımız adımı dikkatli atıp kulüp yapısına en uygun isim için karar vermek istedik. Çok yönlü değerlendirmelerde bulunduk. Ümraniyespor olarak önümüze planlar koyduk. Değerlendirmeler yaptık. Bunun neticesinde hocamıza teklifle gittik. Hocamız bizim değerlerimizi, hedeflerimizi benimsedi. Teklifi geri çevirmedi. Hocam ve ekibiyle yeni dönemde yola devam etme kararı aldık. Elimizden geldiğince iyi bir takım kurduğumuza inanıyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir tarafından takımı çalıştırmak isteyen birçok ismin talepte bulunduğunu vurgulayan Aydın, "Ortaya iyi bir takım çıkardık ki bu kadar talep oldu. Hepsi bizim için önemli ama Bülent hocamızla ayrı bir şekilde ideallerimize inandık. Yol birliği anlaşmasına vardık. Hocamıza hayırlı olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.


Bülent Bölükbaşı: "Başkanın yazmak istediği hikayeye inandım"

Bülent Bölükbaşı, Ümraniyespor'un iyi yerlere gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Başkan Ömür Aydın'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Bölükbaşı, "Uzun süre yurt dışında; Sheriff'te, Al-Gharafa'da çalıştım. Avrupa'nın en önemli projelerinden birinin içindeydim. Geri dönmekle ilgili bir düşüncem yoktu. Başkanın vizyonu, gösterdikleri ilgi ve alaka beni buraya samimiyetle gelmeye yöneltti. Başkanı tanımaktan mutlu oldum. Bir proje olmadan gelmeyi düşünmüyorduk. Sayın başkanın yazmak istediği hikayeye inandım. Ekibimle beraber hikayede yazan tarafta olmak beni çok mutlu edecek. Ümraniyespor'un istediği, hak ettiği yere gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Başkana güveninden, ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah iki taraf için de hayırlı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşma sürecinin çok hızlı geliştiğini ifade eden 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Kulübün hazırlıkları var. Takımla ilgilenmeyi tercih ediyorum. Elimizdekilerden verim almayı istiyorum. Dünyadaki tüm hocalar transfer ister. Kulübün şartları ve ekonomik şartlar ortak akılda birleşip doğru karar vermek istiyoruz. Daha iyi top oynayan bir takım oluşturmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Daha önce Katar ekibi Al-Gharafa'da görev yapan Bölükbaşı, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab'ta teknik adamlık koltuğuna oturan Fatih Terim'in yeni takımında başarılı olacağına inandığını da sözlerine ekledi.

Ümraniyespor Kulübü Asbaşkanı Fatih Çevik ise iyi bir ekibe sahip olduklarının altını çizerek, "Bu hikayenin başından beri vardık. İyi bir süreç yönettik. 1. Lig'de kariyerli bir hocanın olması Türk futbolu ve Ümraniyespor için çok değerli. İyi bir ekibiz, iyi bir aileyiz. Hocamıza sonuna kadar güveniyoruz. Hocamızın dokunuşuyla bir şeyler olacağına inanıyoruz. Hocamıza hoş geldin ve Allah utandırmasın diyorum. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk olur." ifadelerini kullandı.

Tören, atılan imzaların ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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