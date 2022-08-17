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Spor, Futbol

Ümraniyespor, Galatasaray maçına odaklandı

Spor Toto Süper Lig'in yeni kulübü Ümraniyespor'un başkanı Tarık Aksar, ligin 3. haftasında 19 Ağustos Cuma günü konuk edecekleri Galatasaray'dan puan ya da puanlar almak istediklerini söyledi.

Emrah Oktay   | 17.08.2022
Ümraniyespor, Galatasaray maçına odaklandı Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'i 2. sırada tamamlayarak 84 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen kırmızı-beyazlılar, ilk haftada deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalırken ikinci haftada ise konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenildi. HangiKredi Ümraniyespor, üçüncü haftada Galatasaray'ı konuk edecek.

Süper Lig'e zorlu bir fikstür ile başlayan İstanbul temsilcisinin başkanı Aksar, ilk 2 maçtaki performansları, transfer çalışmaları, Galatasaray müsabakası ve statlarının durumu hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Yeni sezonun bütün takımlara başarı getirmesini dileyen Tarık Aksar, "Ümraniyespor, 1938'den bugüne kadar ilk defa Süper Lig'de mücadele ediyor. Bizim için büyük bir onur ve mutluluk. Süper Lig'e çıkmanın bir heyecanı ve telaşı var. Nasıl başarılı oluruz ve nasıl ligde kalırız diye çalışıyoruz." dedi.

Aksar, mütevazı bütçelerle iyi bir takım kurduklarını dile getirerek, "Çok uygun rakamlara iyi bir takım oluşturduk. İlk haftadaki Fenerbahçe maçında bunu gösterdik ama son dakikalarda yediğimiz golle berabere kaldık. Yine de Fenerbahçe'den 1 puan almak bizim için çok büyük bir başarı. Bundan sonraki dönemde takımımız biraz daha oturacak. Bu ligde kalıcı olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Alacakları 1-2 futbolcuyla transferi kapatacaklarını aktaran kırmızı-beyazlı kulübün başkanı, "Şu an 1 ya da 2 futbolcu daha almayı düşünüyoruz. Umut Nayir de milli takımda olduğu için aramızda değil. İki transfer daha yaparak kapatmayı istiyoruz. Bazı mevkilerle ilgili fırsat transferi düşerse onu da değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray maçından da en iyi skoru almaya çalışacağız"

Tarık Aksar, 19 Ağustos Cuma günü konuk edecekleri Galatasaray karşısında en iyi skoru almak için çabalayacaklarını söyledi.

"Sahaya iki takım da 11 kişi çıkıyor." diyen Aksar, Galatasaray mücadelesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Mümkün olduğunca kendi futbolumuzu oynamaya çalışıyoruz. Bu şekilde iyi sonuçlar almaya çalışıyoruz. Bunu Fenerbahçe maçında gösterdik. Antalyaspor maçında bulduğumuz fırsatları gole çeviremediğimiz için 1-0 mağlup olduk ama eksiklerimizi gördük. Nerelerde tedbir almamız gerektiğini tespit ettik. Galatasaray maçından da en iyi skoru almaya çalışacağız. Puan ya da puanlar almak istiyoruz."

Ümraniye İlçe Stadı, 7. haftaya yetiştirilecek

Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar, tadilat çalışmalarının sürdüğü Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nın 7. haftadaki Kasımpaşa müsabakasına yetiştireceklerini söyledi.

Statla ilgili çalışmaların hızla sürdüğünü anlatan Aksar, "Semtin takımı burada top oynayacak." dedi.

Süper Lig'e çıkmaları kesinleşir kesinleşmez stadı kriterlere uygun hale getirmek için çalışmalara başladıklarını vurgulayan Aksar, şöyle devam etti:

"Sahamız bitene kadar Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağız. Kısmet olursa 4. iç saha maçımızı kendi stadımızda oynayacağız. Süper Lig'e çıkacağımız kesinleştikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu ile temasa geçtik. Sahamızda nasıl oynayabileceğimizi sorduk. Onlar da önümüze bazı kriterler getirdi. Bunları yapabilirsek sahamızda maça çıkmamıza izin vereceklerini söylediler. Biz de hemen çalışmalara başladık. Yaklaşık 15 gün sonra tamamen hazır olacağız. Çimlerimiz tamamen yenilendi. Tribünlerimiz yeniden yapılıyor. Standartlara uydurmaya çalışıyoruz. Tek sıkıntımız ışıklandırma. Yurt dışından gelmesini bekliyoruz. O da tamamlanınca 4. iç saha maçımızı burada oynayacağız."

Tarık Aksar, lige renk getirecek bir takım olmak istediklerini belirterek, "Kesinlikle kapalı oynamayacağız. Kendi futbolumuzu ortaya koyacağız. En büyük beklentimiz ligde kalabilmek. Mücadelemizi sürdüreceğiz. İyi bir takım olma yolundayız. Yeni gelen arkadaşlarımız da katkı sağlamaya başladı. Önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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