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Spor, Futbol

UEFA'dan Türk hakemlere görev

İspanya-Çekya maçını Cüneyt Çakır, Hollanda-Polonya maçını ise Halil Umut Meler yönetecek.

Yunus Kaymaz, Mücahit Hüseyin Eroğul   | 09.06.2022
UEFA'dan Türk hakemlere görev

İstanbul

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta oynanacak İspanya-Çekya maçını Cüneyt Çakır, 4. Grup'ta oynanacak Hollanda-Polonya maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı'nda, 12 Haziran Pazar günü oynanacak mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda, 11 Haziran Cumartesi günü oynanacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

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