UEFA'dan Türk gözlemcilere görev
UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy, İspanya ile Norveç arasındaki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçında görev yapacak.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erol Ersoy'un görevlendirildiği F Grubu mücadelesi, yarın İspanya'nın Valencia şehrindeki Mestalla Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak.
UEFA Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan ise 23-29 Mart tarihlerinde İsveç'te oynanacak 2019 Avrupa 17 Yaş Altı Kızlar Şampiyonası 3. Grup maçlarında görevlendirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.