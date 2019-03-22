Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.24
Dolar
5.48
BIST 100
102,879.60
Altın
1,311.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan AA Editör Masası'na konuk oluyor Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu konuşuyor
logo
Futbol

UEFA'dan Türk gözlemcilere görev

UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy, İspanya ile Norveç arasındaki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçında görev yapacak.

Yunus Kaymaz   | 22.03.2019
UEFA'dan Türk gözlemcilere görev

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erol Ersoy'un görevlendirildiği F Grubu mücadelesi, yarın İspanya'nın Valencia şehrindeki Mestalla Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak.

UEFA Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan ise 23-29 Mart tarihlerinde İsveç'te oynanacak 2019 Avrupa 17 Yaş Altı Kızlar Şampiyonası 3. Grup maçlarında görevlendirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni Zelanda katliamı: Bilgi savaşlarının yeni nesil terörizmi
Facebook merkez bankalarına rakip mi olacak?
Bir terör ideolojisi olarak 'beyaz ırkçılık'
Japonya’nın savunma politikasındaki dönüşüm
Nil havzası hidropolitiğinde Çin faktörü: Mısır hegemonyasının sonu mu?

Benzer haberler

Almanlar Avrupa'da kupayı unuttu

Almanlar Avrupa'da kupayı unuttu

UEFA'dan Ümit Öztürk ve Ceyhun Sesigüzel'e görev

İngiliz takımlarından 48 yıl sonra aynı başarı

EURO 2020 elemelerinde heyecan başlıyor

EURO 2020 elemelerinde heyecan başlıyor
UEFA'dan Ronaldo'ya soruşturma

UEFA'dan Ronaldo'ya soruşturma
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu