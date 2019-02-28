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Spor, Futbol

UEFA'dan Quaresma'ya 3 maç men cezası

UEFA, Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'ya 3 maç men cezası verdi.

Yunus Kaymaz  | 28.02.2019
UEFA'dan Quaresma'ya 3 maç men cezası

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamada, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın sahasında İsveç temsilcisi Malmö ile oynadığı ve 1-0 kaybettiği karşılaşmada kırmızı kart gören 35 yaşındaki futbolcuya 3 maç men cezası verildiği kaydedildi. 

UEFA, bilerek sarı kart gördüğü gerekçesiyle Real Madridli futbolcu Sergio Ramos'u da 2 maç men cezasına çarptırdı. 

İspanyol ekibinin deplasmanda Hollanda'nın Ajax takımıyla oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında bilerek sarı kart gördüğü tespit edilen 32 yaşındaki Sergio Ramos, son 16 turu rövanşında ve turu geçmeleri halinde çeyrek final ilk mücadelesinde forma giyemeyecek.

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