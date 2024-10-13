Dolar
34.29
Euro
37.53
Altın
2,657.15
ETH/USDT
2,469.50
BTC/USDT
62,806.00
BIST 100
8,876.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği İstişare Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İsviçre ile Danimarka arasında 15 Ekim Salı günü oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup müsabakasını yönetecek.

Mutlu Demirtaştan  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İsviçre'nin St. Gallen şehrindeki Kybunpark'ta TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Gianluca Aureliano VAR, Daniele Doveri ise AVAR olarak görev yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
KKTC'de keşfedilen 2 yeni canlı türünden birine Rauf Denktaş'ın ismi verildi
Bakan Kurum'dan deprem konutlarına ilişkin paylaşım
TSK Mehmetçik Vakfı üyeleri, Runkara Uluslararası Yarı Maratonu'nda gazilerle koştu
Edirne'de sulama imkanlarını artıracak Çömlekköy Barajı'nın yapımı sürüyor

Benzer haberler

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

A Milli Futbol Takımı, 635. maçına çıkacak

Trabzonspor, Nwakaeme'den ikinci döneminde verim alamıyor

Türkiye ile İzlanda 15. kez karşılaşacak

Türkiye ile İzlanda 15. kez karşılaşacak
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü maçında İzlanda ile karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü maçında İzlanda ile karşılaşacak
A Milli Futbol Takımı, İzlanda'da

A Milli Futbol Takımı, İzlanda'da
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet