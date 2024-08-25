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Spor, Futbol

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Avusturya ekibi Salzburg ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev arasında oynanacak maçı yönetecek.

Hilmi Sever  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Salzburg Stadı'nda 27 Ağustos Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Luca Pairetto VAR, Valerio Marini ise AVAR olarak görev yapacak.

Eşleşmedeki ilk maçı Salzburg 2-0 kazanmıştı.

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