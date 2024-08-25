UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Salzburg Stadı'nda 27 Ağustos Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan Luca Pairetto VAR, Valerio Marini ise AVAR olarak görev yapacak.
Eşleşmedeki ilk maçı Salzburg 2-0 kazanmıştı.
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FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler; Avusturya'nın Salzburg ile Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımları arasında 27 Ağustos 2024 Salı günü oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ikinci müsabakasını yönetecek.— TFF (@TFF_Org) August 25, 2024
Avusturya'nın Salzburg şehrindeki Salzburg Stadyumu'nda…