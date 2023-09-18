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Spor, Futbol

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında Portekiz temsilcisi Benfica'nın sahasında Avusturya'nın Salzburg takımı ile yapacağı maçı yönetecek.

Fatih Erel  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 20 Eylül Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

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