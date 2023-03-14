UEFA'dan futsal hakemi Fatma Özlem Tursun'a görev

İstanbul
FIFA Kokartlı futsal hakemi Fatma Özlem Tursun, UEFA Kadınlar Avrupa Futsal Şampiyonası Finalleri'nde görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Kokartlı futsal hakemimiz Fatma Özlem Tursun, 15-19 Mart 2023 tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek UEFA Kadınlar Avrupa Futsal Şampiyonası Finalleri'nde görev alacak." denildi.
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