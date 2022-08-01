UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Bulgaristan'ın Razgrad şehrindeki Ludogorets Arena Stadyumu'nda, saat 20.45'te başlayacak müsabakada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Alpaslan Dedeş, müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Yaşar Kemal Uğurlu üstlenecek.
Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mert Güzenge ise AVAR olarak görev yapacak.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.