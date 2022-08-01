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Spor, Futbol

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Bulgaristan'ın Ludogorets ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında yarın yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu müsabakasını yönetecek.

Murat Kaya   | 01.08.2022
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Bulgaristan'ın Razgrad şehrindeki Ludogorets Arena Stadyumu'nda, saat 20.45'te başlayacak müsabakada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Alpaslan Dedeş, müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Yaşar Kemal Uğurlu üstlenecek.

Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mert Güzenge ise AVAR olarak görev yapacak.



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