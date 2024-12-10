Dolar
34.85
Euro
36.67
Altın
2,693.38
ETH/USDT
3,604.10
BTC/USDT
96,056.00
BIST 100
10,099.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MİT, PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'da Esed rejiminden ele geçirdiği füze, ağır silah ve mühimmatların yüklü olduğu 12 tır, 2 tank ve 2 mühimmat deposunu imha etti -VTR-
logo
Spor, Futbol

UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile Norveç temsilcisi Molde arasında 12 Aralık Perşembe günü oynanacak maçı yönetecek.

Can Öcal  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Helsinki Futbol Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi Çağdaş Altay olacak. Karşılaşmada Erkan Engin VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev alacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, PKK/YPG'nin Esed rejiminden ele geçirdiği silah ve mühimmatı imha etti
Mücbir sebep kapsamındaki mükellefler için bazı beyanname ve bildirim süreleri uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail hükümetinin ısrarla ve inatla gittiği yol, yol değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü
Avrupa'da son 10 yılda yetişkinlerde okur yazarlık ve sayısal beceriler azaldı

Benzer haberler

UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta müsabakaları tamamlandı

Başakşehir son dakika golüyle galibiyeti kaçırdı

Beşiktaş, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak

Beşiktaş, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Atan: Kazanma alışkanlığına geri dönmek istiyoruz

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Atan: Kazanma alışkanlığına geri dönmek istiyoruz
UEFA'dan Kadir Sağlam'a görev

UEFA'dan Kadir Sağlam'a görev
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet