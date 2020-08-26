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Spor, Futbol

UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Arnavutluk'un FK Kukesi ile Bulgaristan'ın Slavia Sofia takımları arasında 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 26.08.2020
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un Tiran şehrindeki Arena Kombetare Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada, Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Ayrıca UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, İsrail'in M.Haifa ile Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımları arasında aynı tarihte oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

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