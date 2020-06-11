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Spor, Futbol

UEFA Yönetim Kurulu toplantısı 17-18 Haziran'da yapılacak

UEFA'nın Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen karşılaşmaları masaya yatıracağı yönetim kurulu toplantısı 17-18 Haziran'da video konferans yoluyla yapılacak.

Abdulkadir Karakaya   | 11.06.2020
UEFA Yönetim Kurulu toplantısı 17-18 Haziran'da yapılacak

Ankara

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, ilk gün toplantısında UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ilişkin konular değerlendirilecek.

İkinci gün ise 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri, kulüp lisans ve finansal fair play kuralları konuşulacak.

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, 17 Haziran'daki toplantının ardından UEFA'nın internet sitesinden yayınlanacak online basın toplantısı düzenleyecek.

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