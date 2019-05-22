UEFA ve TFF yetkilileri Yeni Malatya Stadı'nı denetlendi

Malatya
Sarı-siyahlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, UEFA stadyum güvenlik uzmanı ve denetçisi Denis Cruise ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) stadyum denetçileri Yeni Malatya Stadı'nı inceledi.
Denetimde yetkililere, sarı-siyahlı kulübün genel sekreteri Burak Çakır, genel müdürü Selçuk Günaydın, stat müdürü Cem Eren ve stadyum yetkilileri eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.