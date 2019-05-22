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Spor, Futbol

UEFA ve TFF yetkilileri Yeni Malatya Stadı'nı denetlendi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un stadı denetlendi.

Emrah Gökmen   | 22.05.2019
UEFA ve TFF yetkilileri Yeni Malatya Stadı'nı denetlendi

Malatya

Sarı-siyahlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, UEFA stadyum güvenlik uzmanı ve denetçisi Denis Cruise ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) stadyum denetçileri Yeni Malatya Stadı'nı inceledi.

Denetimde yetkililere, sarı-siyahlı kulübün genel sekreteri Burak Çakır, genel müdürü Selçuk Günaydın, stat müdürü Cem Eren ve stadyum yetkilileri eşlik etti.

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