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Spor, Futbol

UEFA Uluslar A Ligi’nde mücadele edecek takımlar belli oldu

UEFA Uluslar A Ligi’nde mücadele edecek takımlar belli oldu. Türkiye, İngiltere, Fransa, Almanya, Hırvatistan, Portekiz, İspanya, İtalya, Hollanda, Belçika, Çekya, Danimarka, Yunanistan, Norveç, Sırbistan ve Galler A Ligi'nde yer alacak.

Emre Aşıkçı  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
UEFA Uluslar A Ligi’nde mücadele edecek takımlar belli oldu

İstanbul

Ligde play-off turu sonucunda Türkiye ve Yunanistan, A Ligi'ne yükselirken Macaristan ve İskoçya, B Ligi'ne düştü.

Play-off'un ilk ayağında Yunanistan'ı deplasmanda 1-0'la geçen İskoçya, Hampden Park'ta 3-0 yenilerek B Ligi'ne düşmekten kurtulamadı.

A Milli Futbol Takımı, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Macaristan'ı Puskas Arena'da oynanan maçta da 3-0 yenerek A Ligi'ne yükseldi.

Belçika, 3-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederek A Ligi'nde kalırken, Sırbistan ise 1-1'in rövanşında sahasında Avusturya'yı 2-0'lık skorla geçerek A Ligi'nde kaldı.

Oynanan play-off'lar sonucunda Türkiye, Belçika, Yunanistan ve Sırbistan, A Ligi'nde yer alan ülkeler oldu.

A Ligi'nde gruplarını ilk iki içinde tamamlayan Fransa, Almanya, Hırvatistan, Portekiz, İspanya, Danimarka İtalya, Hollanda yeni dönemde de A Ligi'nde yoluna devam edecek.

İngiltere, Çekya, Norveç ve Galler de B Ligi'nde gruplarını lider tamamlayarak üst grupta yer alma hakkı kazanmıştı.

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