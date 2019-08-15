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Spor, Futbol

UEFA Süper Kupa finalinde 25 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Liverpool ile Chelsea arasında dün oynanan UEFA Süper Kupa final maçında 25 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Hüseyin Bağış   | 15.08.2019
UEFA Süper Kupa finalinde 25 kişi hakkında adli işlem yapıldı

İstanbul

Liverpool ile Chelsea arasında dün oynanan UEFA Süper Kupa final maçında 25 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlileri, Vodafone Park Stadyumu'ndaki maç sırasında ve öncesinde, stat çevresinde çalışma yaptı.

Çalışmalarda, 1 kişiye narkotik madde, 2 kişiye hırsızlık, 3 kişiye sahaya usulsüz girmek, 5 kişiye meşale yakmak, 1 kişiye de yasak alan ihlali olmak üzere toplam 12 yabancı uyrukluya adli işlem yapıldı.

Türk taraftarlardan ise 6 kişiye usulsüz bilet temini, 7 kişiye de yasak alan ihlalinden adli işlem gerçekleştirildi.

Adli işlem yapılanlardan, maç sırasında sahaya giren Abdülselam Yılmaz ve beraber hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin Beşiktaş Polis Merkezindeki işlemlerinin sürdüğü, öğleden sonra adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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