Ankara
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu, 5 maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağında 5 müsabaka yapıldı.
Medipol Başakşehir'in 3. ön eleme turundaki rakibini belirleyecek eşleşmenin ilk maçında Viktoria Plzen (Çekya), Olympiakos'u (Yunanistan) ağırladı. Mücadele 0-0 sonuçlandı.
2. ön eleme turu ilk maçları, yarın oynanacak 7 karşılaşmayla tamamlanacak.
Sonuçlar şöyle:
Viktoria Plzen (Çekya) - Olympiakos (Yunanistan): 0-0
Saburtalo (Gürcistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2
PSV Eindhoven (Hollanda) - Basel (İsviçre): 3-2
The New Saints (Galler) - Kopenhag (Danimarka): 0-2
Sutjeska (Karadağ) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1