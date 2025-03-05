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Spor, Futbol

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak.

Fatih Erel  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları yapılacak.

Maçları rövanşları 13 Mart Perşembe günü oynanacak.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.45 Real Betis (İspanya)-Vitoria (Portekiz)

20.45 Panathinaikos (Yunanistan)-Fiorentina (İtalya)

20.45 Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)

20.45 Kopenhag (Danimarka)-Chelsea (İngiltere)

23.00 Jagiellonia (Polonya)-Cercle Brugge (Belçika)

23.00 Celje (Slovenya)-Lugano (İsviçre)

23.00 Borac (Bosna Hersek)-Rapid Wien (Avusturya)

23.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Djurgarden (İsveç)

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