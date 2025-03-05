UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları yapılacak.
Maçları rövanşları 13 Mart Perşembe günü oynanacak.
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
20.45 Real Betis (İspanya)-Vitoria (Portekiz)
20.45 Panathinaikos (Yunanistan)-Fiorentina (İtalya)
20.45 Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)
20.45 Kopenhag (Danimarka)-Chelsea (İngiltere)
23.00 Jagiellonia (Polonya)-Cercle Brugge (Belçika)
23.00 Celje (Slovenya)-Lugano (İsviçre)
23.00 Borac (Bosna Hersek)-Rapid Wien (Avusturya)
23.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Djurgarden (İsveç)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.