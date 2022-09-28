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Spor, Futbol

UEFA, hakem Abdulkadir Bitigen'i UEFA Regions Cup'da görevlendirdi

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Abdulkadir Bitigen'e UEFA Regions Cup 5. Grup müsabakalarında görev verdi.

Süha Gür   | 28.09.2022
UEFA, hakem Abdulkadir Bitigen'i UEFA Regions Cup'da görevlendirdi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bitigen, 29 Eylül-5 Ekim tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek UEFA Regions Cup 5. Grup müsabakalarında düdük çalacak.

Müsabakalarda, Türk yardımcı hakem Murat Tuğberk Curbay da görev alacak.

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