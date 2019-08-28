Euro
6.46
Dolar
5.81
BIST 100
96,030.47
Altın
1,541.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Yunanistan'ın AEK takımını konuk edecek.

Mutlu Demirtaştan   | 28.08.2019
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş heyecanı

İstanbul

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda, 29 Ağustos Perşembe günü 21 rövanş karşılaşması oynanacak ve gruplara kalan ekipler belli olacak.

Play-off turundaki tek Türk temsilcisi Trabzonspor, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında saat 20.30'da Yunanistan'ın AEK takımını konuk edecek.

Ligde yarın yapılacak rövanşların programı (TSİ) ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Linfield (Kuzey İrlanda): 2-3

19.45 Riga (Letonya) - Kopenhag (Danimarka): 1-3

20.00 BATE (Belarus) - Astana (Kazakistan): 0-3

20.00 PAOK (Yunanistan) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-1

20.00 AIK (İsveç) - Celtic (İskoçya): 0-2

20.00 Bnei Yehuda (İsrail) - Malmö (İsveç): 0-3

20.00 Molde (Norveç) - Partizan (Sırbistan): 1-2

20.00 Zorya (Ukrayna) - Espanyol (İspanya): 1-3

20.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - PSV (Hollanda): 0-3

20.15 Spartak Moskova (Rusya) - Braga (Portekiz): 0-1

20.30 Antwerp (Belçika) - AZ Alkmaar (Hollanda): 1-1

20.30 Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Feyenoord (Hollanda): 0-3

20.30 Trabzonspor - AEK (Yunanistan): 3-1

21.00 Dudelange (Lüksemburg) - Ararat (Ermenistan): 1-2

21.00 Ferencvaros (Macaristan) - Süduva (Litvanya): 0-0

21.00 Rijeka (Hırvatistan) - Gent (Belçika): 1-2

21.15 Maribor (Slovenya) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-0

21.30 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Strasbourg (Fransa): 0-1

21.45 Rangers (İskoçya) - Legia (Polonya): 0-0

21.45 Wolverhampton (İngiltere) - Torino (İtalya): 3-2

22.00 Vitoria (Portekiz) - FCSB (Romanya): 0-0

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jeopolitik ve demografik dinamikler arasında şekillenen Tlaib ve Omar olayı
AB'den kaçan İngiltere ABD'ye tutulabilir
İran iç siyasetinde güç mücadelesi kızışıyor
Suriye rejimi Astana sürecini sabote etmek üzere
Dünden bugüne merkez bankalarında sözlü yönlendirme

Benzer haberler

Trabzonspor AEK'yi konuk edecek

Trabzonspor AEK'yi konuk edecek

Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş heyecanı

Trabzonspor-AEK maçı biletleri satışa çıktı

'Trabzonspor'un yeniden temelleri atıldı'

'Trabzonspor'un yeniden temelleri atıldı'
Trabzonspor AEK maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor AEK maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor'un bileği bükülmüyor

Trabzonspor'un bileği bükülmüyor