Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.04
Dolar
5.33
BIST 100
103,176.50
Altın
1,328.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
'Büyük Dönüş Yürüyüşü'
logo
Futbol

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi.

Yunus Kaymaz  | 22.02.2019
UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

Istanbul

İSTANBUL

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belirlendi.

Kurada aynı ülkeden takımların eşleşmesine izin verilirken, bu turda ilk maçlar 7 Mart'ta, rövanşları ise 14 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 11 ve 18 Nisan, yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Chelsea (İngiltere) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Inter (İtalya)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Benfica (Portekiz)

Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya)

Valencia (İspanya) - Krasnodar (Rusya)

Sevilla (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)

Arsenal (İngiltere) - Rennes (Fransa)

Zenit (Rusya) - Villarreal (İspanya)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'da imajı bozulan MbS Asya’ya yöneldi
Asya’nın diplomasi merkezi: Kazakistan
Avusturya’da bir cinayet ve PKK
Soçi’ye karşı Varşova: 'Kuzey Cephesine' karşı 'Güney Cephesi'
İngiltere'de Corbyn karşıtı kampanyada yeni aşama

Benzer haberler

Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi başladı

Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi başladı

Fenerbahçe-Zenit maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe Avrupa'da 229. randevuda

Fenerbahçe'de rakip Zenit

Fenerbahçe'de rakip Zenit
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor
Galatasaray'da gözler Benfica maçına çevrildi

Galatasaray'da gözler Benfica maçına çevrildi