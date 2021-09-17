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Spor, Futbol

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçları sona erdi

Mutlu Demirtaştan   | 17.09.2021
UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçları sona erdi

Istanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının A, B, C ve D gruplarında 7 maç yapıldı.

Fenerbahçe, D Grubu'nda Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Mesut Özil'in 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyamadı. Ev sahibi ekip adına 41. dakikada Sam Lammers'in kaydettiği golle mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Olympiakos, sahasında Antwerp'i 52. dakikada Youssef El-Arabi ve 87. dakikada Oleg Reabciuk'un golleriyle 2-1 yendi. Konuk takımın golünü 75. dakikada Mbwana Samatta kaydetti. Bu sonuçların ardından Olympiakos, D Grubu'nda üç puanla liderliğe yerleşti.

Ligin ilk haftasında TSİ 22.00'de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Brondby (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya): 0-0

Rangers (İskoçya) - Olympique Lyon (Fransa): 0-2

Monaco (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya): 1-0

PSV (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya): 2-2

Leicester City (İngiltere) - Napoli (İtalya): 2-2

Olympiakos (Yunanistan) - Antwerp (Belçika): 2-1

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Fenerbahçe: 1-1


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