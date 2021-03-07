Euro
8.98
Dolar
7.53
BIST 100
1,541.98
Altın
1,701.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Tyler Boyd: Sivasspor'a puan kazandırmış olduk

Demir Grup Sivasspor'da ABD'li futbolcu Tyler Boyd, müsabakanın Sivasspor ve aynı zamanda eski takımı Beşiktaş için de çok önemli olduğunu belirterek, bir puan aldıkları için mutluluk duyduğunu söyledi.

Emre Doğan   | 07.03.2021
Tyler Boyd: Sivasspor'a puan kazandırmış olduk Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

Istanbul

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da ABD'li futbolcu Tyler Boyd, müsabakanın Sivasspor ve aynı zamanda eski takımı Beşiktaş için de çok önemli olduğunu belirterek, bir puan aldıkları için mutluluk duyduğunu söyledi.

Bonservisi Beşiktaş'ta bulunan ve ara transfer döneminde sezon sonuna kadar Demir Grup Sivasspor'a kiralanan Boyd, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayla ilgili görüşlerini aktaran Boyd, "Müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor ve aynı zamanda Beşiktaş için de çok önemli bir maçtı. Sivasspor'a puan kazandırmış olduk. Bundan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Boyd, performansıyla ilgili, "Zorlu bir maçtı. Saha şartları da zordu. Krediyi tamamen takıma vermek lazım. Sadece benim golüm değil takım olarak çok güzel bir performans sergiledik. Savaştık ve bu beraberliği elde ettik." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 187 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 524 bini geçti
Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısındaki korkutan artış sürüyor
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 718'e yükseldi
Koronavirüsle mücadele eden kadın sağlık çalışanları hem evde hem işte mesai harcıyor

Benzer haberler

'Galatasaray gibi bir takımdan deplasmanda puan aldığımız için memnunuz'

'Galatasaray gibi bir takımdan deplasmanda puan aldığımız için memnunuz'

'Sivasspor'a puan kazandırmış olduk'

Galatasaray sahasında Sivasspor'a takıldı liderlikten oldu

Kayserispor 3 puanı 3 golle aldı

Kayserispor 3 puanı 3 golle aldı
Medipol Başakşehir üç puanı 90. dakikada aldı

Medipol Başakşehir üç puanı 90. dakikada aldı
Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sakatlandı

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sakatlandı