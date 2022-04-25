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Spor, Futbol

Türkiye'nin taraftar haritası çıkarıldı

Türkiye'de "spor" denilince akla ilk futbol, "spor kulübü" denilince de sırasıyla Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor geliyor.

Ercan Çakar   | 25.04.2022
Türkiye'nin taraftar haritası çıkarıldı

İstanbul

Türkiye'nin ilk çevrim içi bahis platformu Bilyoner, DORinsight araştırma şirketi aracılığıyla Türkiye'deki taraftarlığın haritasını çıkarmak üzere bir araştırma yaptı.

Araştırma kapsamında, ilgilenilen spor dalları, taraftarı olunan spor kulüpleri, taraftarlık düzeyleri gibi başlıklar incelendi.

Türkiye'de 600'ü kadın toplam bin 200 kişinin katılımıyla yapılan araştırmaya göre, en çok ilgilenilen spor dalında yüzde 86 ile futbol ilk sıraya yerleşirken, yüzde 62 ile basketbol ikinci, yüzde 51 ile voleybol ise üçüncü sırada yer alıyor. Bu üç branşı tenis, masa tenisi, hentbol, buz hokeyi, snooker ile diğer spor branşları takip ediyor.

"Spor kulübü" denilince akla gelen ilk kulüp yüzde 32 ile Fenerbahçe olurken, sarı-lacivertli kulübün ardından yüzde 29 ile Galatasaray, yüzde 22 ile Beşiktaş, yüzde 3 ile Trabzonspor geliyor.

Araştırmada "Süper Lig'de en beğendiğiniz futbol takımı hangisidir?" sorusunun cevabı sırayla Galatasaray (yüzde 27), Fenerbahçe (yüzde 25), Beşiktaş (yüzde 21) ve Trabzonspor (yüzde 12) oldu.

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