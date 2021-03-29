Euro
9.62
Dolar
8.16
BIST 100
1,393.34
Altın
1,724.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul’da TÜGİAD 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile ortak basın toplantısı düzenliyor. MİT ve TSK'nın Irak kuzeyindeki Kandil'de düzenlediği operasyonda, PKK/KCK'nın sözde gümrük koordinasyonu sorumlusu Ömer Aydın etkisiz hale getirildi. - VTR
logo
Spor, Futbol

Türkiye-Letonya maçının biletleri satışa çıkıyor

Emrah Oktay   | 29.03.2021
Türkiye-Letonya maçının biletleri satışa çıkıyor

İstanbul

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın yapacağı ve yüzde 15 seyirci alınacak Letonya maçının biletleri bugün satışa çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletleri saat 15.00'te www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden satışa sunulacak.

Bilet alacak her taraftar için HES kodu zorunluluğu olacak. Bir kişi, her bilet için ilgili kişilerin kimlik bilgileri ve HES kodları ile en fazla 5 bilet alabilecek.

Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 25 ve 50 lira olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de 30 gün solunum cihazına bağlı yatan Şeref Vardar: Yoğun bakıma 100 kilo girdim, 68 kilo olarak çıktım
Kovid-19'u yenen Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Balcıoğlu: Halen yürümekte zorluk çekiyorum
DSÖ'nün taslak raporunda Kovid-19'un kaynağının hayvanlar olduğu iddia edildi
Risk grubundakiler ile 60 yaş üzeri ve eşleri için aşılama başladı
Türkiye koronavirüs tablosu

Benzer haberler

Türkiye-Letonya maçının biletleri satışa çıkıyor

Türkiye-Letonya maçının biletleri satışa çıkıyor

Şenol Güneş, A Milli Takım'la 73. maçında

Türkiye, Dünya Kupası elemeleri üçüncü maçında Letonya karşısında

A Milli Futbol Takımı Letonya maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı Letonya maçı hazırlıklarına başladı
Türkiye-Letonya maçına stat kapasitesinin yüzde 15'i kadar seyirci alınacak

Türkiye-Letonya maçına stat kapasitesinin yüzde 15'i kadar seyirci alınacak
Medipol Başakşehirli futbolcu Junior Fernandes, ligdeki durumlarını değiştireceklerine inanıyor

Medipol Başakşehirli futbolcu Junior Fernandes, ligdeki durumlarını değiştireceklerine inanıyor