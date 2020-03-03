Euro
6.91
Dolar
6.21
BIST 100
109,950.50
Altın
1,595.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Türkiye Kupası yarı finalinde 'Antalya derbisi' heyecanı

Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında futbolseverler, bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşayacak.

Oktay Özden   | 03.03.2020
Türkiye Kupası yarı finalinde 'Antalya derbisi' heyecanı

Antalya

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Fraport TAV Antalyaspor, rövanş öncesi avantajlı skor elde edip finale çıkan taraf olmak istiyor.

Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak yarı final ilk maçında futbolseverler, bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşayacak.

Antalya derbisinde 11. randevuya hazırlanan, kupa ve lig maçlarında birbirine karşı 4'er galibiyeti bulunan Akdeniz temsilcileri, iki maçta ise yenişemedi.

Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci karşılaşması 22 Nisan Çarşamba günü Alanya'da oynanacak.

Murat Süğlün: "İki kardeş takım karşılaşacak"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'nın bir başka Süper Lig takımı Aytemiz Alanyaspor ile kendi sahalarında oynayacakları ilk maçta, skor avantajıyla sahadan ayrılmak istediklerini söyledi.

"Antalya'nın iki kardeş takımı Türkiye Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecek." ifadesini kullanan Süğlün, "Dostça bir mücadele olacağını düşünüyorum. Umarım ilk maçta özellikle iyi netice, skor alan taraf biz oluruz. Sonuçta iki maçlı bir yarı final. Bu maçın iyi geçeceğini umuyorum. Hak eden, iyi mücadele eden kazansın. Centilmence ve iyi futbol sergileneceğine eminim." diye konuştu.

Süğlün, Antalya'da yaşayan herkesi kupa maçını tribünlerden izlemeye davet etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Doğu'da silahlanma yarışı 2019'da da hız kesmedi
1940'ta savaş nedeniyle iptal edilen Tokyo Olimpiyatları bu kez virüs tehdidi altında
Brexit sonrası İngiltere'yi zorlu bir süreç bekliyor
Bir diktatörün bıraktığı miras: Yavaş yavaş ölen Mısır
Sadr-İran yakınlaşması ve kaybedilen genç kitle

Benzer haberler

Türkiye Kupası yarı finalinde 'Antalya derbisi' heyecanı

Türkiye Kupası yarı finalinde 'Antalya derbisi' heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor

Trabzonspor kupada Fenerbahçe'yi konuk edecek

Kupadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Kupadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı
'Yediğimiz son dakika golüne çok üzüldük'

'Yediğimiz son dakika golüne çok üzüldük'
'İki puan kaybetmek bizim açımızdan iyi olmadı'

'İki puan kaybetmek bizim açımızdan iyi olmadı'