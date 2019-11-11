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A Milli Futbol Takımı antremanı
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Spor, Futbol

Türkiye-İzlanda maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım Perşembe günü İzlanda ile yapacağı karşılaşmayı, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Ercan Doğan   | 11.11.2019
Türkiye-İzlanda maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek

İstanbul

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım Perşembe günü İzlanda ile yapacağı karşılaşmayı, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

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