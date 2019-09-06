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Spor, Futbol

Türkiye ile Andorra 3. kez rakip

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 elemelerinde yarınki rakibi Andorra ile tarihinde üçüncü kez karşılaşacak.

Hilmi Sever   | 06.09.2019
Türkiye ile Andorra 3. kez rakip

İstanbul

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarınki rakibi Andorra ile tarihinde üçüncü kez karşılaşacak.

İki ülke A milli takımları daha önceki iki maçını da 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında oynamıştı.

Türkiye, 2013 yılında oynanan D Grubu karşılaşmalarında rakibini deplasmanda 2-0, sahasında da 5-0 mağlup etmişti.

İki maçta rakibine 7 gol atan milliler, kalesinde ise gol görmedi.

Son maçını 6 Eylül 2013'te oynayan iki takım, 6 yıl sonra bu kez 7 Eylül 2019'da karşılaşacak.

Milli takımın son 6 yıldaki en farklı galibiyeti Andorra'ya karşı

A Milli Futbol Takımı, 96 yıllık tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini Andorra karşısında elde etti.

Milli takım, 6 Eylül 2013'te Kayseri'de oynanan mücadelede rakibini 5-0 yendi. Umut Bulut'un "hat-trick" yaptığı karşılaşmanın diğer golleri Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan gelmişti.

Bu sonuç, ay-yıldızlı ekibin son 6 yıldaki en farklı galibiyeti olarak da kayıtlara geçti.

Milliler, o tarihten bugüne kadar oynadığı 65 mücadelede 5 farklı bir galibiyet elde edemedi.

Ay-yıldızlı ekip bu süreçte Moldova ve Bulgaristan'ı 4-0 yendi.

Farklı skorlar

A Milli Futbol Takımı'nın 96 yıllık tarihindeki en farklı skorlu galibiyetleri şöyle:

TarihYerOrganizasyonRakipSonuç
20.11.1949 AnkaraDünya Kupası Elemeleri Suriye7-0
20.06.1954 CenevreDünya Kupası Elemeleri Güney Kore7-0
10.11.1996 İstanbulDünya Kupası Elemeleri San Marino7-0
08.06.2005 AlmatıDünya Kupası Elemeleri Kazakistan6-0
28.05.1950 İstanbulÖzelİran6-1
12.10.1994 İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleriİzlanda5-0
10.09.1997 San Marino Dünya Kupası Elemeleri San Marino5-0
14.11.2001 İstanbulDünya Kupası Elemeleri Avusturya5-0
16.10.2002 İstanbulAvrupa Şampiyonası ElemeleriLiechtenstein 5-0
01.10.2006 FrankfurtAvrupa Şampiyonası ElemeleriMoldova5-0
06.09.2013 KayseriDünya Kupası Elemeleri Andorra5-0

Not: Maç skorlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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