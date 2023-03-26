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Spor, Futbol

Türkiye-Hırvatistan maçını İsveçli hakem Ekberg yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan ile yapacağı karşılaşmayı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Türkiye-Hırvatistan maçını İsveçli hakem Ekberg yönetecek

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa'da 28 Mart Salı günü oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadelede Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Niklas Nyberg üstlenecek. Maçın dördüncü hakemliğini ise Granit Maqedonci yapacak.

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