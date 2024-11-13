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Spor, Futbol

Türkiye-Galler maçını İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi'nin 5. haftasında 16 Kasım Cumartesi günü Galler'i konuk edeceği mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

Emre Doğan  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
Türkiye-Galler maçını İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek

istanbul

UEFA'nın maç sayfasındaki açıklamaya göre, Kayseri'deki RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakada Munuera'nın yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alejandro Muniz Ruiz yapacak.

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