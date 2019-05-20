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Spor, Futbol

Türkiye-Fransa maçının biletleri kısa sürede tükendi

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri, satışa çıkarılmasından kısa süre sonra tükendi.

Ercan Doğan   | 20.05.2019
Türkiye-Fransa maçının biletleri kısa sürede tükendi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçının genel bilet satışının, "taraftarkulubu.tff.org" sitesi üzerinden gerçekleştirildiği ve biletlerin tükendiği bildirildi.

Açıklamada, "Karşılaşmaya gösterilen yoğun ilgiden dolayı başta Konya halkı olmak üzere tüm futbolseverlere teşekkür ederiz." denildi.

Karşılaşma 21.45'te başlayacak

Türkiye, Fransa'yı 8 Haziran Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda konuk edecek. Karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.


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