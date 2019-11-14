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Türkiye-İzlanda karşılaşmasının ardından Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleniyor
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Spor, Futbol

Türkiye EURO 2020'de

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. hafta maçında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak, şampiyonaya katılmayı garantiledi.

Emre Doğan   | 14.11.2019
Türkiye EURO 2020'de Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçında

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki 9. maçında, Türk Telekom Stadı'nda İzlanda ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de izledi. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı ) 

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. hafta mücadelesinde İzlanda ile 0-0 berabere kaldı ve bitime 1 maç kala EURO 2020'ye gitmeye hak kazandı.

İlk yarı

8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, ceza yayına sokulduktan sonra yerden vuruşunu yaptı. Kaleci Halldorsson uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

30. dakikada ay-yıldızlılar, önemli bir fırsattan faydalanamadı. Mehmet Zeki Çelik'in sağdan ortasında penaltı noktası civarındaki Burak Yılmaz'ın uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda Türkiye, 2 önemli gol pozisyonuna girerken, İzlanda ise A Milli Takım kalesinde tehlike oluşturamadı. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarı

54. dakikada Burak Yılmaz'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği top, kaleye yöneldi. Kaleciyi geçen meşin yuvarlak, üst direğe çarparak ters kanattan taça çıktı.

63. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahası yayı gerisinde topla buluşan Ozan Tufan'ın yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

70. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın yerden şutunda, kaleci Halldorsson sağına uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

82. dakikada İzlanda gole çok yaklaştı. Gylfi Sigurdsson'un soldan kullandığı kornerde arka direğe hareketlenen Magnusson'un kafa vuruşunda kaleci Mert Günok'u geçen topu Merih Demiral kafayla çizgiden çıkardı. Magnusson, dönen topa yeniden kafayla vurdu. Bu kez de kale sahasındaki Mert gole izin vermedi.

90+1. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol kanatta korner çizgisinde yakın noktadan ceza sahasına gönderdiği top, kaleye yöneldi. Kaleciyi geçen meşin yuvarlak üste direğe çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

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