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Spor, Futbol

TSYD Ankara Şubesi Kupası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında 18 Kasım Cumartesi günü oynanacak Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kupası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

Erkan Tiryaki  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
TSYD Ankara Şubesi Kupası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi Fotoğraf: İsmail Aslandağ/AA

Ankara

Derneğin Gençlik Parkı'ndaki binasında yapılan basın toplantısına TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan, MKE Ankaragücü'nün kaptanlarından Atakan Çankaya ile Gençlerbirliği'nin kaptanlarından Uğur Akdemir ve organizasyonun ana sponsoru UBK İnşaat Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Memduh Karataş katıldı.

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan, Ankaralı futbolseverleri maça beklediklerini belirterek, "Kupada bu sezon bir fark olacak. Maçın en değerli oyuncusunu seçeceğiz. Bunu da basın mensupları belirleyecek. TRT Spor'dan da canlı yayınlanacak karşılaşma. İki kulübün yöneticilerine de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

MKE Ankaragücü'nün futbolcusu Atakan Çankaya, çok değerli bir kupada mücadele edeceklerini aktararak, "Ankara'nın köklü turnuvasında elimizden geldiğince kupaya layık mücadele etmek istiyoruz. Ortada bir kupa varsa her zaman almak istiyoruz. Basın mensupları bizim için değerli, onların isminin geçtiği kupada oynamak mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

Atakan, MKE Ankaragücü olarak gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak istediklerini ve bu yönde çalıştıklarını da belirtti.

Gençlerbirliği'nin tecrübeli isimlerinden Uğur Akdemir ise 56. kez düzenlenecek kupada yer alacakları için mutlu olduklarını dile getirerek, "Biz de kupaya talibiz. Cumhuriyetin 100. yılında bu kupada oynamaktan gururluyuz. Tüm başkentlileri maça bekliyoruz. Bizim için de önemli bir sene. Hem Cumhuriyetin hem de kulübümüzün 100. yılı. Hedefimiz ligde şampiyonluk. İnşallah bunu gerçekleştiririz. İki güzide kulüp eskiden olduğu gibi yine umarım yine Süper Lig'de birlikte mücadele eder." değerlendirmesinde bulundu.

UBK İnşaat CEO'su Ahmet Memduh Karataş da köklü bir organizasyonun parçası olmaktan gurur duyduklarını kaydetti.

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