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Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında perde yarın yapılacak 2 maçla açılacak.

Ceren Aydınonat  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Trendyol Süper Lig'de 25. hafta mücadelesi yarın başlayacak

İstanbul

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Grey Beton Bodrum)

22 Şubat Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

23 Şubat Pazar:

13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (Gain Park)

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

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