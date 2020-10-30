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Spor, Futbol

Trabzonspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 yendi.

Selçuk Kılıç   | 30.10.2020
Trabzonspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Trabzon

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 yendi. 

8. dakikada Kasımpaşa, öne geçti. Ceza yayı gerisinden Tirpan, sert ve düzgün bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 0-1.

23. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Ceza alanı sol tarafında Nwakaeme'nin pasında, sağ taraftaki Serkan Asan, yerden gelişine bir vuruşla topu kaleci Ramazan Köse'nin sol köşesinden filelerle buluşturdu: 1-1.

25. dakikada sol taraftan ceza alanına sokulan Marlon'un şutunda, top kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

28. dakikada Nwakaeme'nin vuruşunda savunmadan seken top ceza alanı hemen önündeki Kamil Ahmet Çörekçi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak üsten auta gitti.

31. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza yayı son çizgisi üzerinde Nwakaeme, yerden bir vuruşla topu kaleci Ramazan Köse'nin solundan filelere gönderdi: 2-1.

35. dakikada Tirpan'ın ara pasında bir anda kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, açıyı daraltan Uğurcan tehlikeyi önledi.

38. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye yükseltti. Baker'in uzun pasında rakibinden kurtularak sol çaprazdan ceza alanına giren Nwakaeme, plase bir vuruşla topu kaleci Ramazan Köse'nin solundan filelere gönderdi: 3-1.

41. dakikada Uğurcan Çakır'ın ceza yayı çizgisi yakınına pasında Kamil Ahmet Çörekçi'den topu kapan Yusuf Erdoğan, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere yolladı: 3-2.

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 3-2 önde kapadı.

İkinci yarı

55. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.

56. dakikada soldan ceza alanına giren Hodzic, Serkan Asan ile girdiği ikili mücadelede kendini yerde bulunca karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada Aytaç Kara, kullandığı penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır, sol köşesine doğru gelen topu çıkarmayı başardı.

63. dakikada Tirpan'ın pasında ceza alanı sol çaprazında Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Hodzic'in sert şutunda, top üsten auta gitti.

70. dakikada Hodzic'in ceza alanı sol çaprazından etkili vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

74. dakikada Hadergjonaj'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Koita'nın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.

79. dakikada Haddadi'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde topu kontrol eden Koita, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda, Uğurcan tehlikeyi güçlükle uzaklaştırdı.

87. dakikada Kasımpaşa, beraberliği sağladı. Hadergjonaj'ın sağdan ortasında, savunmada Edgar'ın ters vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahelesine karşın top filelerle buluştu: 3-3.

90+3. dakikada Kasımpaşa, öne geçti. Ahmet Oğuz'un pasında, ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Koita, sert ve düzgün vuruşla topu filelere yolladı: 3-4.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

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