Dolar
18.79
Euro
20.35
Altın
1,920.70
ETH/USDT
1,530.20
BTC/USDT
20,746.00
BIST 100
4,984.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'un en golcüsü Anastasios Bakasetas

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Trabzonspor'un galibiyet golünü atan Anastasios Bakasetas, takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Selçuk Kılıç   | 15.01.2023
Trabzonspor'un en golcüsü Anastasios Bakasetas Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Yunan futbolcu, bu sezon bordo-mavili takımın Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları, Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 28 karşılaşmanın 26'sında forma giydi.

Sadece ligde Galatasaray karşılaşmasında sakatlığı, MKE Ankaragücü maçında da cezası nedeniyle takımda yer alamayan orta alan oyuncusu, 10 golle takımına en fazla skor katkısı yapan isim oldu.

Ligde 5 gol kaydetti

Bakasetas, 5 golle Mısırlı oyuncu Trezeguet ile birlikte ligde en fazla gol atan oyuncuların başında geldi.

Trabzonspor'un deplasmanda Adana Demirspor'a 3-2 yenildiği maçta bu sezon ligde ilk kez gol atan 29 yaşındaki futbolcu, iç sahada Gaziantep FK'yi 3-2 ve dış sahada Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendikleri mücadelelerde birer kez fileleri havalandırdı.

Deneyimli futbolcu, Trabzon'da 2-2 berabere biten Arabam.com Konyaspor maçında da bir gol kaydederken, 1-0 kazanılan Medipol Başakşehir karşılaşmasında 3 puanı getiren isim oldu.

Bakasetas'ın gol attığı maçlarda Trabzonspor; 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi ile 10 puan topladı.

Avrupa'da da durmadı

Bakasetas, Avrupa kupalarında 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Başarılı orta alan oyuncusu, Trabzonspor'un 2-1 yenildiği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Kopenhang maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 mağlup olduğu Monaco, 2-1 kaybettiği Kızılyıldız ile 1-0 galip geldiği Ferencvaros maçlarında birer gol kaydetti.

Yunan futbolcu, Trabzonspor'un Demir Grup Sivasspor'u 4-0'lık sonuçla yenerek Süper Kupa'yı müzesine getirdiği karşılaşmada da bir gol attı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ocak ayı Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
Denizli Kayak Merkezi'nde yeni sezon başladı
Yunus Emre Enstitüsü, 2023'te 1 milyon kişiye Türkçe öğretmeyi hedefliyor
700 bin kamu işçisinin sözleşme süreci başlıyor
Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava hüküm sürüyor

Benzer haberler

Beşiktaş'a 'Güneş' doğdu

Beşiktaş'a 'Güneş' doğdu

Trabzonspor'un en golcüsü Anastasios Bakasetas

Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi: Türkiye'de kendimi evimde hissediyorum

Trabzonspor sahasında moral buldu

Trabzonspor sahasında moral buldu
Beşiktaş deplasmanda 2 golle galip

Beşiktaş deplasmanda 2 golle galip
Konyaspor 5 atık pil getirene ücretsiz maç bileti verecek

Konyaspor 5 atık pil getirene ücretsiz maç bileti verecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet