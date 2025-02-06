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Spor, Futbol

Trabzonspor'un deplasman kabusu bitmiyor

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un dış saha maçları adeta kabus oldu.

Selçuk Kılıç  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Trabzonspor'un deplasman kabusu bitmiyor

Trabzon

Bordo-mavili takım, bu sezon Süper Lig, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere deplasmanda oynadığı 14 karşılaşmada 1 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor, resmi maçlarda dış sahada tek galibiyetini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımı karşısında 2-0'lık sonuçla aldı.

Ligde son galibiyet 264 gün önce

Trabzonspor, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı 10 karşılaşmada 5 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi.

Dış saha maçlarında 5 puan toplayabilen Trabzonspor, 25 puan kaybetti.

Ligde rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten itibaren deplasmanda galibiyet çıkaramadı.

Karadeniz ekibi, 264 gün önce ligde son galibiyetini yaşayarak 3 puana hasret kaldı.

Türkiye Kupası'nda da deplasmanda kazanamadı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynadığı tek karşılaşmada İskenderunspor ile berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında ise dış sahadaki 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Şenol Güneş ile deplasmanda galibiyet yok

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından 5. kez göreve getirilen Şenol Güneş yönetiminde deplasmanda hiç kazanamadı.

Bordo-mavililer, Şenol Güneş yönetiminde 9 dış saha maçında 4 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

Ligde 8 deplasman maçında 3 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, kupada da 1 karşılaşmada berabere kaldı.

Trabzonspor, Güneş yönetiminde ligde Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe, Corendon Alanyaspor ve Reeder Samsunspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3 yenildi, kupada İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Diğer deplasman maçları

Trabzonspor, ligde Abdullah Avcı yönetimindeki deplasman maçlarında Net Global Sivasspor ve ikas Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında ise UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını 2-0 yendi, 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibine 2-0 mağlup oldu, UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre'nin St. Gallen takımı ile de 0-0 berabere kaldı.

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