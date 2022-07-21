Trabzonspor'un Avusturya kampı başladı

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Slovenya kampının ardından 3 gün izin yapan bordo-mavililer, Avusturya'nın Bad Harning bölgesinde akşam saatlerinde toplanarak ilk çalışmasını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde gerçekleşen antrenman, dinamik ısınma ile başlayıp mobilizasyon ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam etti.
Antrenman, geniş alan oyunlarıyla son buldu.
Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.