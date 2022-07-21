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Spor, Futbol

Trabzonspor'un Avusturya kampı başladı

Trabzonspor, yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarına Avusturya'da başladı.

Selçuk Kılıç   | 21.07.2022
Trabzonspor'un Avusturya kampı başladı

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Slovenya kampının ardından 3 gün izin yapan bordo-mavililer, Avusturya'nın Bad Harning bölgesinde akşam saatlerinde toplanarak ilk çalışmasını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde gerçekleşen antrenman, dinamik ısınma ile başlayıp mobilizasyon ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam etti.

Antrenman, geniş alan oyunlarıyla son buldu.

Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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