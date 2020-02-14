Euro
6.56
Dolar
6.05
BIST 100
120,151.40
Altın
1,583.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Trabzonsporlu Sörloth'un cezası 1 maça düşürüldü

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un cezasının 1 maça düşürüldüğünü duyurdu.

Süha Gür   | 14.02.2020
Trabzonsporlu Sörloth'un cezası 1 maça düşürüldü Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth'un 2 maçlık cezasının 1 maça indirildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle PFDK tarafından 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 lira para cezasına çarptırılan Sörloth'un cezasına bordo-mavili kulübün yaptığı itirazın görüşüldüğü bildirildi.

Açıklamada, tahrik derecesi ve futbolcunun aldığı darbelerin ağırlığı dikkate alınarak cezanın 1 resmi müsabakadan men ve 4 bin 500 lira para cezası şeklinde düzeltildiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin

Benzer haberler

Trabzonsporlu Sörloth'un cezası 1 maça düşürüldü

Trabzonsporlu Sörloth'un cezası 1 maça düşürüldü

Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

İtalya Kupası'nda Juventus ve Milan berabere kaldı

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş Kulübünden TFF'ye çağrı

Beşiktaş Kulübünden TFF'ye çağrı
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı