Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.55
Dolar
5.79
BIST 100
96,032.92
Altın
1,285.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'dan üyelik aidatı açıklaması

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Sağıroğlu, iki yıl ve üzeri aidat borcu olan üyelerin aidatlarını en geç 22 Mayıs'a kadar ödemeleri gerektiğini söyledi.

Selçuk Kılıç   | 15.04.2019
Trabzonspor'dan üyelik aidatı açıklaması

Trabzon

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, iki yıl ve üzeri aidat borcu olan üyelerin aidatlarını en geç 22 Mayıs'a kadar ödemeleri gerektiğini bildirdi.

Sağıroğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Trabzonspor Kulübü Derneği tüzüğünün 19/b maddesine göre iki yıl ve üzeri aidat borcu olan üyelerin ödemelerini yapmamaları halinde üyeliklerinin sonlandırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere kulübümüz tarafından 22 Mart 2019 tarihinde duyuru yaptık ve üyelik borçlarının ödenmesiyle ilgili 60 günlük yasal sürenin başladığını ilan ettik. Şimdiye kadar 574 kişi ödemesini gerçekleştirdi. Bu süre 22 Mayıs 2019'da sona erecek. Haliyle yasal süre içinde aidatlarını ödemeleri gerekiyor. Aksi takdirde 10 binin üzerindeki üyemizin üyelikleri düşürülecektir. Üyelerimiz gerek internet gerek banka havalesi gerekse kulübümüzden ödemelerini yapabilirler."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - 'Büyük Amerika'nın saadet zinciri müttefikleri için pranga: F-35
Sudan ve Cezayir örnekleri: Arap dünyasında değişim talebi sürüyor
Türkiye’nin NATO müttefikleri nasıl S-400 ‘reklamı’ yaptı?
Sudan’da 'yumuşak geçiş' darbesi
Küresel ekonomi olumlu sonuçlanacak müzakerelerle nefes alacak

Benzer haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Antalyaspor evinde galip

Enes Ünal'ın golü galibiyete yetmedi

Trabzonspor ikinci yarıda deplasman başarısını artırdı

Trabzonspor ikinci yarıda deplasman başarısını artırdı
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 389. randevu

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 389. randevu
'Bursaspor'u evinde yenmek bizim adımıza sevindirici'

'Bursaspor'u evinde yenmek bizim adımıza sevindirici'