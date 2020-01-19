Euro
6.53
Dolar
5.89
BIST 100
121,474.80
Altın
1,556.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Futbol

Trabzonspor'dan sezonun en farklı galibiyeti

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı 6-0 yendi. Yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile ilk lig maçına çıkan bordo-mavililer, sezonun en farklı galibiyetine imza attı.

Selçuk Kılıç   | 19.01.2020
Trabzonspor'dan sezonun en farklı galibiyeti Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Süper Lig'in 18. haftasında TrabzonsporKasımpaşa'yı ağırladı.

Yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile ilk lig maçına çıkan bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı 6-0 yenerek sezonun en farklı galibiyetine imza attı.

12. dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında arka direkte altıpasın üzerinde topla buluşan Ekuban'ın kafa vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.

25. dakikada Trabzonspor golü buldu. Sosa ceza alanı dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, topu kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere gönderdi: 1-0

27. dakikada Trabzonpor, farkı 2'ye çıkardı. Pereira'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Sörloth, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-0

29. dakikada Trabzonspor 3. golü buldu. Kasımpaşa savunmasının ceza alanından çıkaramadığı topa sahip olan Nwakaeme, ceza alanı sağ çaprazından düzgün vuruşla meşin yuvarlığı kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere yolladı: 3-0

39. dakikada Koita'nın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üsten kornere çeldi.

55. dakikada ceza alanı sol çaprazında rakiplerinden sıyrılan Nwakaeme, topu arka direkte uygun durumda bekleyen Sörloth'a aktardı. Bu futbolcu da dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0

83. dakikada Trabzonspor, 5. golü buldu. Sağ kanattan Pereira'nın ortasında, kimsenin dokunamadığı top arkada uygun durumdaki Nwakaeme'nin önüne düştü. Bu futbolcu da plase vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere yolladı: 5-0

88. dakikada Trabzonspor, farkı 6'ya çıkardı. Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Serkan Asan'ın kafa vuruşunda, üst direkten dönen topu, Sörloth tamamlayarak filelere gönderdi: 6-0

Trabzonspor, karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu?
Berlin Konferansı Libya krizini çözebilir mi?
Sudan’da güvenlik birimleri savaşı
İsrail jeopolitiğini yeniden okumak: İran-Umman-Libya üçgeni
İran yol ayrımında

Benzer haberler

'Üst üste gollerin gelmesi rakibin direncini ortadan kaldırdı'

'Üst üste gollerin gelmesi rakibin direncini ortadan kaldırdı'

Inter, Lecce deplasmanında puan kaybetti

Trabzonspor'dan sezonun en farklı galibiyeti

Galatasaray ikinci yarıya galibiyetle başladı

Galatasaray ikinci yarıya galibiyetle başladı
Muric 'ikinci sarı kartı bilerek gördü' eleştirilerini yanıtladı

Muric 'ikinci sarı kartı bilerek gördü' eleştirilerini yanıtladı
Göztepe sezonun ikinci yarısına 3 puanla başladı

Göztepe sezonun ikinci yarısına 3 puanla başladı