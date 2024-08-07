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Spor, Futbol

Trabzonspor'dan "Kartal tesisleri"ne ilişkin açıklama

Trabzonspor Kulübü, İstanbul'un Kartal ilçesindeki tesislerin irtifak hakkının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının oluru doğrultusunda 30 yıl süreyle kulüp adına daimi ve müstakil üst hakkı tesisi olarak tescil edildiğini duyurdu.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Trabzonspor'dan "Kartal tesisleri"ne ilişkin açıklama

Trabzon

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kulübün irtifak haklarına yönelik bilgilendirmede bulunularak, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunda, 'Kartal tesisleri' olarak adlandırılan ve geçtiğimiz aylarda irtifak hakkı sona ermiş olan İstanbul ili Kartal ilçesindeki tesislerin irtifak hakkı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın oluru doğrultusunda 30 yıl süreyle kulübümüz adına daimi ve müstakil üst hakkı tesisi olarak tescil edilmiştir. Aynı şekilde, kulübümüzün ana merkezi olan Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri havaalanı altı Trabzon adresindeki, halihazırda kullanmakta olduğumuz tesislerin yaklaşık 40 bin metrekarelik alanının irtifak hakkı da yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın oluru ile yeniden 29 yıllık süre için kulübümüze tahsis edilmiştir."

Kartal tesislerindeki irtifak hakkının önemine vurgu yapılan açıklamada, "Yapmayı düşündüğümüz gelir getirici çalışmalarla, kulübümüzün ekonomik yapısının sürdürülebilir ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında ciddi katkı sağlayacağına inandığımız Kartal Tesisleri irtifak hakkı dolayısıyla, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, eski bakanlarımızdan Sayın Berat Albayrak, Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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