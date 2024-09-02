Dolar
33.99
Euro
37.67
Altın
2,498.45
ETH/USDT
2,508.00
BTC/USDT
58,335.00
BIST 100
10,078.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oluyor.
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'dan 10 sezon sonra "sessiz" başlangıç

En son 2014-15'te ilk 2 lig maçında gol atamayan bordo-mavili takım, 10 sezon sonra aynı "sessiz" başlangıcı yaptı. Sezonda oynadığı 2 maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor, 99 gündür gol sevinci yaşamadı.

Selçuk Kılıç  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Trabzonspor'dan 10 sezon sonra "sessiz" başlangıç

Trabzon

Trendyol Süper Lig'deki ilk iki maçını golsüz beraberlikle tamamlayan Trabzonspor, 10 sezon sonra gol yollarında aynı "sessiz" başlangıcı yaptı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftayı bay geçen bordo-mavililerin, üçüncü haftadaki Bellona Kayserispor karşılaşması ise Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi.

Sezonun dördüncü haftasında da İkas Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, 2014-15 sezonundan sonra ilk kez ilk 2 lig maçında gol atamadı.

Süper Lig'de 10 sezon sonra yine gol yollarında "sessiz" kalarak rakip fileleri havalandıramayan Karadeniz ekibi, en gollü başlangıcını ise şampiyon tamamladığı 2021-22 sezonunda 7 golle gerçekleştirdi.

En son ligde 26 Mayıs'ta gol attı

Trabzonspor, ligde en son geçen sezonun son haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-2 yendiği karşılaşmada gol sevinci yaşadı.

Karadeniz ekibi, 26 Mayıs'taki karşılaşmanın ardından 99 gündür ligde gole hasret kaldı.

2020-2021 sezonundan sonra en az puan

Trabzonspor, ligde topladığı 2 puan ile 2020-2021 sezonundan sonra en kötü başlangıcı yaptı.

Ligde 2020-21 sezonunda "ilk 2 lig maçında" 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, 2021-22 ve 2022-23 sezonunda 2'şer galibiyet, geçen sezon ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle sezona başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cevdet Yılmaz'dan, Duhoklu iş insanının ana dilinde konuştuğu için öldürüldüğü iddiasına ilişkin açıklama
HÜRJET jet eğitim uçağı Mısır semalarında
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan amcası adliyeye sevk edildi
Ege'de deniz av sezonu bereketli başladı
D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde araç yoğunluğu yaşanıyor

Benzer haberler

Trabzonspor'dan 10 sezon sonra "sessiz" başlangıç

Trabzonspor'dan 10 sezon sonra "sessiz" başlangıç

Samsunspor'da Marius "gol sevincini" hatırladı

Kuzey Makedonya'da Trabzonspor sevgisi dikkat çekiyor

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki fikstürü belli oldu

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de görünüm
Samsunspor Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi

Samsunspor Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet