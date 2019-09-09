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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Yusuf Sarı ameliyat edildi

Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Sarı, menisküs ameliyatı edildi.

Selçuk Kılıç   | 09.09.2019
Trabzonspor'da Yusuf Sarı ameliyat edildi

Trabzon

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Yusuf Sarı'nın başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta Ümit Milli Takımımızın kampından dizindeki ağrıların artması sonrası ayrılmak zorunda kalan Yusuf Sarı bugün İstanbul’da özel bir hastanede başarılı bir operasyon geçirmiştir. Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından sol diz dış menisküsünden ameliyat edilen oyuncumuzun üç hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlamasını, altı hafta sonra da müsabaka oynayacak seviyeye gelmesini bekliyoruz."

Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da futbolcuyu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.


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